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Başkomutan Erdoğan, 'nın emrini böyle verdi

Başkomutan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın emrini böyle verdi

09.10.2019, 16:55 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,17:36

Türkiye Cumhurbaşkanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı 'nın başlatılması emrini verdi.

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