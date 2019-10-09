Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.
Başkomutan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın emrini böyle verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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