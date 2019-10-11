Katil koca koruma kararı bitsin diye beklemiş

Balıkesir’de ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak öldüren koca, cinayetin ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. Talihsiz kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle aldırdığı koruma kararının sadece 13 gün önce bittiği öğrenildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Gazi İlyas Mahallesi'nde ikamet eden Işıl Aydın (40) ile eşi Hakkı Aydın (42) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hakkı Aydın bu sırada karısını bıçakladı. Daha sonra polisi arayan Hakkı Aydın, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Işıl Aydın'ın Edremit Belediyesi'nde çalıştığı, işsiz olan Hakkı Aydın ile geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi

27 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Işıl Aydın ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Komşuları, çiftin bir süredir ayrı yaşadığını, bu sırada Işıl Aydın'ın koruma kararı aldırdığını ve 27 Eylül'de karar süresinin dolmasının ardından yeniden barıştıklarını söyledi.