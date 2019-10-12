Doktor doktoru öldürdü

İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde iki doktor arasında çıkan ‘az çalışma’ tartışması kanlı bitti. Dr. Yavuz S, kendisine ‘az çalışıyorsun’ diyen Dr. Kaan Erol’u 30 kez bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan olarak görev yapan Dr. Yavuz S. ile aynı hastanede çalışan Dr. Kaan Erol gece nöbetine kaldı. İki doktor arasında saat 05.50 sıralarında 'az çalışma' tartışması çıktı. Kaan Erol, Yavuz S'yi "Az çalışıyorsun" diyerek uyarmak istedi. Ancak ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



DEFALARCA BIÇAKLADI



Olayın büyümesi üzerine Yavuz S, cebinde bulunan bıçağı çıkararak Kaan Erol'u vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı. Gözü dönen Yavuz S, bıçağı Dr. Erol'un çoğunluğu kalp bölgesi olmak üzere 30 farklı yerine sapladı. Çevredekiler hemen araya girerken, çok kan kaybeden Kaan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz doktor burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Kaan Erol'a yapılan müdahale sırasında vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi. Şüpheli Yavuz S. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.