M4 karayolu ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik, operasyonun 4. gününde Resulayn'dan girerek M4 Karayolunu tamamen kontrol altına aldı. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.YPG, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Kahraman Mehmetçik, operasyonun 4. gününde Resulayn'dan girerek M4 Karayolunu tamamen kontrol altına aldı. PKK-PYD safları arasındaki iletişimi kesmek ve lojistik faaliyetlerini durdurmak için M4 karayolunun önemini ilk günden beri söyleyen güvenlik ve terör uzmanı Hava Kuvvetleri eski istihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "M4 Karayolu'nun TSK'nın koordineli Barış Hareketı operasyonun taktiksel hedeflerinin el geçirdiğini gösterir. Bu yolun ele geçirilmesi terör örgütünün hareket kabiliyetini bitirir. Kaçak petrol satışlarını bu yoldan elde ediyorlardı. Bunların hepsini gücünü kaybetti. 415 terörist etkisiz hale getirilmesi ve 14 köyün terörden temizlenmesinden bile önemli bir taktiksel ele geçirmedir. Bu alan hepsi ile ele geçmiştir değildir. Ama büyük darbe vuran bir taktiksel harekat'diye konuştu.



18 KÖY DE ALINDI



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle ilerleyen Milli Suriye Ordusu (MSO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı. MSO birlikleri, Harekat'ın 4. gününde operasyonun en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaştığı bildirildi. MSO Sözcüsü Yusuf Hammoud, 18 köyün de ele geçirildiğini aktardı. M4 karayolu, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'ten, Suriye-Türkiye- Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.YPG, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

FATİH ŞENDİL