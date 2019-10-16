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Sevgilisini öldürüp aynı yerde etti

Sevgilisini öldürüp aynı yerde intihar etti
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Konak’ta sevgilisinin kuaför dükkanına gelen İrfan Çengil dehşet saçtı. Çengil, tartıştığı sevgilisini ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu. Gözü dönmüş adam, daha sonra ölen sevgilisinin üzerine kapanıp etti

İzmir'in Konak ilçesinde Bilal kardeşlerin işlettiği Queen isimli bayan kuaför salonu önünde korkunç bir cinnet yaşandı. 2 gün önce doğum gününü kutlayan Birgül Bilal ve Songül Bilal, sabah saatlerinde dükkanlarının önünde kahvaltı yapıyorlardı. Bu esnada İrfan Çengel (31) salona gelerek sevgilisi Birgül Bilal ile tartışmaya başladı.



İKİSİNİ DE VURDU

gözü dönmüş adam çantasında bulunan pompalı tüfekle önce Birgül Bilal'i karnından vurdu. Cani sevgili, daha sonra da sevgilisinin kardeşi Songül Bilal'e ateş etti. İrfan Çengel, öldürdüğü sevgilisinin cesedinin yanına gelip diz çöktükten sonra tüfeği çenesine dayayıp tetiği çekti. Tüm bu yaşanan dehşet anlarına talihsiz kardeşlerin annesi de şahit oldu. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Songül Bilal'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kızlarının vurulmasına şahit olan anne Sultan Bilal ve baba Nihat Bilal'in sinir krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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