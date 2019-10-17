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Başkanı : ’den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye’den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan

17.10.2019, 20:43 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,21:21

Başkan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin ardından Trump sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Trump, “’den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

AA

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