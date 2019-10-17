ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye’den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin ardından Trump sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Trump, “Türkiye’den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan” diye yazdı.