Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu

11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği sigaradaki tek tip paket uygulaması için tarih belli oldu. Uygulama yıl sonunda hayata geçecek. 2016 yılında alt yapısı hazırlanmaya başlayan uygulama kapsamında sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo da yer almayacak. Aykırı davrananlara ise 20 bin TL ceza kesilecek. İşte haberin ayrıntıları...

11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sigara haramdır. Artık sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve 'duman odaları' diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız" diyerek sigaraya yönelik atılacak yeni adımların sinyalini verdi.

BEKLENEN UYGULAMA 5 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha dile getirdiği sigarada standart paket uygulamasına 5 Aralık'tan itibaren geçilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle sigara paketleri tek tip olacak ve paket üzerinde logo kullanımı tarih olacak.

Paket üzerinde kullanılan uyarıcı resim ve yazının da alanı yüzde 85'e çıkarılacak.

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek.

Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası öngörülüyor.





TEK TİP PAKET

Ayrıca Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanarak, düz ve standart paket biçiminde satışa sunulacak.

LOGO DÖNEMİ SONA ERİYOR

Öte yandan artık paketlerde marka sadece bir yüzeyde yer alacak ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşamayacak. Paketlerde logo, simge veya andırıcı her hangi bir işaret olmayacak. Renk, şekil, ebatlar ve kapalı dolapların şekli Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü alınarak belirlenecek.





(Tek tipte örnek paket)

70'DEN FAZLA BİLGİ MESAJI

Paketlerde, bilgi mesajı olarak "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı da bulunacak. Paketler için 14 ayrı resimli sağlık uyarısı belirlendi.

Caydırıcı görüntülerle birlikte oluşturulan resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."





(Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor. Binlerce sigara içen kişinin katıldığı bir anketle belirlenen renk dünyanın en çirkin rengi olarak da kabul ediliyor.)

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."



ERDOĞAN: BUNLARI ASLA ÜLKEMİZE SOKMAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da 11. Rize Tanıtım Günleri'ndeki konuşmasında. Şu melaneti bırakın diyerek sözlerine başladı ve ''Elektronik sigara için bizden yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem ve bunlar Türkiye'de yatırım yapacakmış adını da böyle koyuyorlar. O yatırımı gidin siz başka yerde yapın. Kaçak yollarla ülkemize elektronik sigara sokmaya çalışıyorlar. Bunları ülkemize asla sokmayacağız'' dedi.