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“Baltalamayı bırak ’e bak”

“Baltalamayı bırak İzmir’e bak”
Giriş Tarihi: 22.10.2019

 Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in Türkiye'nin politikasını eleştirerek "'tan çıkalım" şeklindeki açıklamasına bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı 'den geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını eleştirerek "Kıbrıs'tan çıkalım" şeklindeki açıklamasına bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den geldi. Soyer'in Barış Pınarı Harekatı'na ve ortaya çıkan stratejik tabloya gereğinden fazla müdahil olduğunu dile getiren Sürekli, "Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklal ve istikbal meselesi olan her hassas gelişmede ne yazık ki tarafını şaşırıyor. Bunu kayyum atamalarında gördük, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sarf ettiği sözlerde de gördük. Şimdi de "Kıbrıs'tan çıkın" demiş. Biz Kıbrıs Türkleri'nin her zaman yanında olduk. Artık söylemlerinizle baltalamayı bırakın ve İzmir'e bakın" diye konuştu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması

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