Hıncal Uluç'tan FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a sert harekat tepkisi!

İşte Hıncal Uluç'un o yazısı:

"Ateşkes nerdeyse tam bir Türk zaferidir" diyordu, cumartesi sabahı "Yandaş Gazete"nin manşeti.

Alt başlık da şöyleydi.

"Amerika için söylenebilecek en iyi şey, ölümlerin durması olabilir ancak." Haber şu sözlerle başlıyordu.

"Başkan Yardımcısı Pence'in Ankara'da, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ateşkes anlaşması, sonuçlarıyla, tam bir Türkiye zaferidir.

Arazide, çok küçük ödünlerle istediklerini elde eden Erdoğan, Trump'ı tongaya bastırdı." Haberin içinde, Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi Edelman'ın yorumu da var..

"Bu, Amerika'nın Türkiye'nin tüm isteklerine teslim olması demektir." Ayni "Yandaş Gazete" baş yazısını da bu konuya ayırmış.. İşte başlığı..

"Donald Trump'a karşı Türkiye'nin Zaferi/ Türkiye Başkanı ne istediyse elde etti." Şimdi bu Yandaş Gazete'nin manşet haberini ve baş yazısını kim için köşeme aldığımı merak edeceksiniz?.

Ayni cumartesi günü, Sözcü'de sevgili dostum Emin Çölaşan'ın köşe yazısı şöyle bitiyordu..

"Yandaş medyanın zafer çığlıklarının gerçek olmasını dilerim.." Yazdığım satırlar, 19 Ekim Cumartesi günü yayınlanan The New York Times'dan Sevgili Emin!.

Yani sadece Amerika'nın değil, dünyanın en saygın gazetelerinden The New York Times'ın manşet haberi ve baş yazısı bunlar..

SENİ İZLEME LİSTEMDEN ÇIKARDIM

Ayni cumartesi sabahı benim köşemde Fox TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal'a iki sorum vardı.

"1- Fatih amacın ne?." "2- Fatih, kimden yanasın?." Yazım da şöyle bitiyordu..

"Bu yazıyı sabah onda yazıyorum. Bu akşam saat yedide Fox TV'nin başında olacak ve o zaman bu iki sorumun da yanıtını alacak, Fatih Portakal'ın amacını ve kimden yana olduğunu öğreneceğim." BBC, CNN, France 24 gibi saygın uluslararası haber kanallarının "Türkiye Zaferi" diye söz birliği ile ilan ettiği Erdoğan- Pence anlaşmasını, o gece Fatih Portakal hem de ne müstehzi yüz ifadeleri ile alay ederek batırdı. Türkiye'nin Amerika Rusya maçının kuklası haline getirildiğini, Türk halkına yalan söylendiğini ifade etti. Günler sonra ilk defa yüzü gülen insanların kafalarını karıştırmak, beyinlerine korku ve endişe zehirlerini akıtmak için elinden gelen her ama her şeyi yaptı. Erdoğan'ı karalamak için çırpındı.

Artık amacını da biliyorum Fatih!. Kimden yana olduğunu da..

Merak etme.. Bundan böyle sana sorum da, hitabım da olmayacak.

Çünkü seni "İzleme" listemden çıkardım!.

Değmezsin!.