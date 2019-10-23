CHP tipi sürgün

CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, AK Partili eski Başkan Görmez döneminde başkan yardımcılığı ve müdürlük yapan 11 memuru, ‘kardeş’ ilan ettiği Karaman Sarıveliler’deki CHP’li Göktepe Belediyesi’ne sürgün etti

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, yine çok konuşulacak bir uygulamaya imza attı. Bugüne kadar birçok skandalla gündeme gelen Uygur, bu kez AK Partili eski başkan Adnan Yaşar Görmez döneminde başkan yardımcılığı ve müdürlük yapan 5'i kadın 11 memuru, Haziran'da kardeş belediye ilan ettiği 3 bin nüfuslu Karaman'ın Sarıveliler ilçesindeki CHP'li Göktepe Belediyesi'ne gönderdi. Torbalı'dan 700 kilometre uzağa sürgün edilen 11 memurdan biri doktor raporu alıp Torbalı'ya geri dönerken, dava açmaya hazırlanan diğer 10 memurun belde belediyesinde göreve başladığı öğrenildi.





11 MEMURUN ÇİLESİ



2009-2014 yılları arasında Torbalı Belediye Başkanlığı yapan ancak o dönem belediyede çalışan bir memurla mahkemelik olduğu için hapis cezası alıp, seçme ve seçilme hakkı elinden alındığı için 2014 yılı yerel seçimlerinde partisinden aday olamayan Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden başkan seçildi. Adı birçok skandalla gündeme gelen Uygur, şimdi de Türkiye gündemine oturacak bir uygulamaya imza attı. Haziran'da Karaman Sarıveliler'de 3 bin nüfuslu Göktepe Belediyesi ile Torbalı arasında kardeşlik köprüsü kuran Uygur, ilk iş olarak Torbalı Belediyesi eski Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in yardımcısı ve o dönem müdürlük yapan 11 memuru buraya sürdü. Sadece 1'i sözleşmeli toplam 6 memurun çalıştığı, Torbalı'ya 700 kilometre uzakta olan CHP'li Göktepe Belediyesi'ne 5 aylığına 'geçici görevlendirme' bahanesiyle sürgün edilen 11 memurdan 10'u işbaşı yaparken, Torbalı Belediyesi eski Yapı Denetimi Müdür Vekili Nurten Sevim sağlık sorunları nedeni ile doktor raporu alarak Torbalı'ya geri döndü.



TEPKİLERE SES YOK



CHP'li Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan'ın da gelen tepkilere kulak tıkadığı belirtildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan 11 memurun yürütmenin durdurulması amacı ile karşı dava açacağı kaydedilirken, bir tepki de Özel İdare Çalışanları Sendikası İzmir Şubesi'nden geldi. Bem-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Kimseyi aşından, işinden etmeyeceğiz' dedi.

İŞTE SÜRÜLEN İSİMLER



Eski Başkan Yardımcısı ve Muhtarlıklar İşleri eski Müdürü Yunus Değer, Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan mühendis ve teknisyenlerden Ahmet Şenkal, Kadir Gözütok ile Ahmet Dalgıç, Yapı Kontrol eski Müdürü Nurten Sevim, İdari ve Mali İşler eski Müdürü Arzu Cımbaz, Fen İşleri eski Müdür Vekili Celal Barlas, İmar ve Şehircilik eski Müdürü Bahar Karabaş, Harita Mühendisi Şule Kara, Belediye Kültür ve Sosyal İşler eski Müdürü Sıdıka Aksu, Park Bahçeler eski Müdürü Yiğit Ebren.



UYGUR'UN SKANDALLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

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METİN BURMALI