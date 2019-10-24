2020 LGS sınav tarihi açıklandı! LGS ne zaman yapılacak?

2020 yılında sınavlar ne zaman olacak araştırması veli ve öğrencilerin gündeminde. 2020'de sınava girecek öğrenciler ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihini araştırıyor. Peki LGS 2020'de ne zaman yapılacak MEB açıklaması..

2020 yılında yapılacak LGS'nin sınav tarihi belli oldu. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav tarihi merak ediliyor. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

TARİHİ BELLİ OLDU 2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

2020 LGS SINAVINA İLİŞKİN AYRINTILAR

2019 yılının bitmesine az bir zaman kala binlerce öğrenci 2020 yılında yapılacak sınavların tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman yapılacağı, eğitim hayatına sekizinci sınıfta devam eden yüz binlerce öğrenci ve ailesinin merak ettiği konu oldu. İşte, 2020 LGS sınavına ilişkin ayrıntılar...

SINAV SÜRECİ BAŞLADI: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), gelecek yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirmelere ilişkin süreç başlatıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında yapılan toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda 2019 yerleştirmeleri, 2020 LGS sınav takvimi, süreç ve kayıt bölgelerindeki okul kapasiteleri ve yeni okul yatırım ve inşaatları değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS'de 2020 hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığına işaret eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu başarıda ilgili tüm birimlerimiz ve il müdürlerimizle süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmemiz önemli rol oynadı. Bu toplantıda bu süreci tekrar değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız yeni alanları değerlendirdik.

Diğer taraftan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019'a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz."