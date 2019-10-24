Doktor Zeynep canına kıydı

İzmir'deki Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan psikiyatri hekimi, uzman doktor Zeynep Bodur (47) 12'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, 12'nci kattaki dairenin balkonundan atladı ve beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı



DAHA ÖNCE DE 3 KEZ DENEMİŞ



Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Zeynep Bodur'un daha önce 3 kez intihar girişiminde bulunduğu ve en son 1 ay önce hastanede 10 gün kalarak psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Çevre sakinleri ise, Bodur'un alkol problemi yaşadığını ve daha önce de evinin balkonundan sarkarken kurtarıldığını anlattı.

FATİH ŞENDİL