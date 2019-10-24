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İşte ’in gişede çakılmasının nedenleri! boykotu ne durumda

İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri! Cem Yılmaz boykotu ne durumda

24.10.2019, 10:08

'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan serisinin ilk ikisi 'de vizyona girmişti. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu.

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