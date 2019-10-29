Bağdadi’nin yerine kim geçecek?

Dünya bu sorunun cevabına kitlendi. DEAŞ liderinin ölümüyle bir dönem kapandı mı yoksa örgüt başka isimlerle yoluna devam edecek mi? DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmen açıklanırken, bir dönem Irak ve Suriye'de hüküm süren örgütte bundan sonra kimin söz sahibi olacağı sorusu cevap bekliyor.

DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmen açıklanırken, bir dönem Irak ve Suriye'de hüküm süren örgütte bundan sonra kimin söz sahibi olacağı sorusu cevap bekliyor. Eski Irak İçişleri Bakan Yardımcısı Adnan Esadi, Şubat 2014'te El Arabiya'ya verdiği bir röportajda DEAŞ'ın lider kadrosunu ortaya koymuştu. Esadi'nin paylaştığı bilgilere göre hepsi de Irak'tan çıkan 6 ismin en az 3'ü Saddam Hüseyin'in ordusunda hizmet etmiş, diğerleriyse daha önceleri Irak cezaevlerinde bir süre kalmış ve serbest kalmalarının ardından Suriye'deki savaşa katılmış kişilerden oluşuyordu. Ancak bu listede yer alanların çoğu ya öldürüldü ya da kayıplara karıştı.

7 İSİM KONUŞULUYOR

Bağdadi'nin yerine geçme ihtimali bulunan isimler şöyle sıralandı: Ebubekir Bağdadi, Ebu Eymen Iraki, Ebu Ahmed Elvani, Ebu Abdurrahman Bilavi, Hacı Bekir, Ebu Fatıma Caheyşi ve Abdullah Kardaş.



İŞTE BAĞDADİ'NİN YAKALANDIĞI YER

İDLİB'DE ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yeri drone ile çekildi. Görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.



YERİNİ BAŞDANIŞMANI İSMAİL EL-ETHAVİ SÖYLEMİŞ!

REUTERS'İN haberine göre, DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanmasında başdanışmanlarından İsmail el-Ethavi, verdiği bilgilerle kilit isim oldu. Iraklı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Türkiye tarafından teslim edilen Ethavi, Bağdadi'nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi'nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye'de toplantı yaptıkları yerleri anlattı" açıklamasında bulundu. Yetkili, "Bize Bağdadi'nin bütün toplantı noktalarını söylediler ve biz de bunları CIA ile paylaşarak bölgeye daha fazla ajan yerleştirmeye başladık" dedi.