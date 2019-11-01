FETÖ üssünden eğitim yuvasına

15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen Fethullahçı Terör Örgütü’nün kurduğu ilk özel okul olan Bozyaka’daki eski Yamanlar Koleji, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veriyor. Bir zamanlar kamu kurum ve kuruluşlarını örümcek ağı gibi saran hain örgütün en azılı militanlarını yetiştirdiği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de karargah olarak kullandığı bu okulda bugün Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet edecek, vatanı ve milletine bağlı pırıl pırıl gençler yetişiyor

ERHAN GÜLENÇ Türkiye'yi 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü'nün kurduğu ilk özel okul olma özelliğini taşıyan İzmir Bozyaka'daki eski Yamanlar Koleji, bugün Milli Eğitim'e bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veriyor.