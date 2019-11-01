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üssünden eğitim yuvasına

FETÖ üssünden eğitim yuvasına
Giriş Tarihi: 1.11.2019

hain darbe girişimiyle ’yi karanlığa sürüklemek isteyen Fethullahçı Terör Örgütü’nün kurduğu ilk özel okul olan Bozyaka’daki eski Yamanlar Koleji, bugün ’na bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veriyor. Bir zamanlar kamu kurum ve kuruluşlarını örümcek ağı gibi saran hain örgütün en azılı militanlarını yetiştirdiği, elebaşı 'in de karargah olarak kullandığı bu okulda bugün Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet edecek, vatanı ve milletine bağlı pırıl pırıl gençler yetişiyor

ERHAN GÜLENÇ

Türkiye'yi 2016'daki hain darbe girişimiyle kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü'nün kurduğu ilk özel okul olma özelliğini taşıyan İzmir Bozyaka'daki eski Yamanlar Koleji, bugün Milli Eğitim'e bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veriyor.

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