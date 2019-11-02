8 yıl sonra fethiye’de bulup öldürdüler

Muğla Fethiye'de Riyad Reşat Özkan, 2 yıldır işlettiği spor salonuna giren bir kişi tarafından silahla sırtından vuruldu. Saldırgan ve yanındakiler otomobille olay yerinden kaçarken, Özkan kaldırıldığı hastanede öldü.

Muğla Fethiye'de Riyad Reşat Özkan, 2 yıldır işlettiği spor salonuna giren bir kişi tarafından silahla sırtından vuruldu. Saldırgan ve yanındakiler otomobille olay yerinden kaçarken, Özkan kaldırıldığı hastanede öldü. 28 Ekim'de Pazaryeri mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların kaçtığı otomobili tespit eden polis, aracı Afyonkarahisar'a giriş yaptığı sırada çembere aldı. İzlerini kaybettirmek için kiraladıkları başka araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheli, Sandıklı'da yakalandı. Fethiye Emniyeti'ne getirilen şüphelilerin Murat A, oğlu Metehan Kutalmış A. ve yakınları T.S. olduğu tespit edildi.



ERZURUM'DAN KAÇMIŞ



Kan davası nedeniyle 8 yıl önce memleketi Erzurum'dan kaçan 26 yaşındaki Özkan'ın, yeni bir hayat kurmaya çalıştığı Fethiye'de kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Sorgularının ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvelik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A. tutuklanırken, T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öldürülen Riyad Reşit Özkan'ın babası Ş.Ö'nün, 2011'de Erzurum'da işlenen cinayet nedeniyle cezaevinde yattığı, adli kontrol şartıyla bırakılan T.S'nin de Ş.Ö. tarafından öldürülen A.B'nin kuzeni olduğu öğrenildi.

MURAT YALÇIN