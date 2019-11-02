İHA refakatinde kara devriyesi

Başkan Erdoğan ve Rus lider PUTIN arasında Soçi’de imzalanan tarihi mutabakatta belirlenen yol haritası işliyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen ilk Türk-Rus ortak kara devriyesi, Rasulayn’ın 40 kilometre doğusu ve Kamışlı’nın 30 kilometre batısında İHA refakatinde 8 zırhlı aracın katılımıyla gerçekleşti

Soçi mutabakatı kapsamında alınan kararlar gereği yapılması planlanan Türkiye-Rusya ortak devriyesi dün ilk kez gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti 12.00 itibarıyla başlamış ve 16.10'da tamamlanmıştır. Devriye, Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan Dırbesiye bölgesinde 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



75 ROKET TESPİT EDİLDİ



Açıklamada ayrıca, "Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir. Tel Abyad'da Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet roket tespit edilmiştir" denildi.



25 BİN FEETTEN İZLEME



Ortak devriye Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede yapıldı. Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol edildi. Dünkü uygulamadan alınan geri bildirimler de ikinci Rus askeri heyeti ile görüşülecek. Ortak devriyede kullanılan İHA ile 25 bin feetten izleme yapılabiliyor. Hassas izleme ile bu mesafeden teröristin çıkardığı ayakkabı görülebiliyor.



ÇATIŞMA İDDİASINA YALANLAMA



Tel Tamer bölgesinde, TSK'nın Suriye Rejim askerleri ile çatıştığına yönelik iddialar yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Rejimle bire bir çatışma gerçekleşmedi. Tel Tamer'de bir operasyon yok" açıklaması yaptı.