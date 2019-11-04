Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Muvazzaf Subaylık sonuçları açıklandı! Muvazzaf Subaylık sonuçları sorgulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.