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sonuçları açıklandı! Muvazzaf Subaylık sonuçları sorgulama

Muvazzaf Subaylık sonuçları açıklandı! Muvazzaf Subaylık sonuçları sorgulama

04.11.2019, 18:20 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,19:02

Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

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