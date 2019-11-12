Parayla ‘devamsızlık’ sildi

İzmir'de, dışarıdan ders verdiği üniversitede para karşılığı öğrencilerin devamsızlığını sildiği iddia edilen Doğan K. tutuklandı.

İzmir'de, dışarıdan ders verdiği üniversitede para karşılığı öğrencilerin devamsızlığını sildiği iddia edilen Doğan K. tutuklandı. Olay, Bakırçay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Üniversiteye dışarıdan ders veren Doğan K, devamsızlığı olan öğrencilerin para karşılığı devamsızlığını sildi. İddialar, çok sayıda öğrenci tarafından rektörlüğe bildirildi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, iddialar üzerine durumu savcılığa haber verdi. Savcılık izni ile polis ekipleri, söz konusu kişiyi takibe aldı. Hakkındaki iddialar doğru çıkan ve suçüstü yapılan Doğan K. gözaltına alındı. Doğan K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.