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Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

13.11.2019, 23:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,23:31

Bakan , Başkan 'ın 'da görüşmesiyle ilgili, "İşbirliğimiz için verimli geçen görüşmeler yaptık" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen zirve için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında; "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli Vaşington ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik. İşbirliğimiz açısından verimli geçen heyetlerarası görüşmelere katıldık" ifadelerini kullandı.

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