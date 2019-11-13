Başkan Erdoğan'dan Trump'a PYD çıkışı: Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG terör örgütüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

"FERHAT ABDİ ŞAHİN TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞININ MANEVİ EVLADIDIR"

Erdoğan, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." diye konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGEYE 1 MİLYON MÜLTECİ YERLEŞTİREBİLİRİZ"

Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur." dedi.

TRUMP: AVRUPA ARTIK MÜLTECİLER KONUSUNDA SORUMLULUK ALMALI

ABD Başkanı Trump ise Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

AA