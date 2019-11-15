Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağrı'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, 07-09 Kasım 2019 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlenmiştir." denildi.





PKK'LI SERHAT KOD ADLI HALİS ERSAYAN'IN KATILDIĞI EYLEMLER

Bakanlık ayrıca, "Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30'uncu km'sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir. " bilgisini paylaştı.