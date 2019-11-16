Ankara’da iki koldan FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 gözaltı kararı daha verdi. Savcılık, 2011 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili 59'u aktif 121 şüpheli ile ankesörlü telefonlarla örgütle irtibat sağlayan ihraç edilmiş veya görevden alınmış 53 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 gözaltı kararı daha verdi. Savcılık, 2011 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili 59'u aktif 121 şüpheli ile ankesörlü telefonlarla örgütle irtibat sağlayan ihraç edilmiş veya görevden alınmış 53 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildiği belirtilerek, 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



ANKESÖRLE İRTİBAT



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler 29 ilde operasyon için düğmeye bastı. 45 şüpheli gözaltına alınırkein, diğerlerinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Başsavcılık'tan yapılan ikinci açıklamada ise örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş ya da görevden uzaklaştırılmış 53 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 35 şüpheli yakalandı.Diğer zanlıların yakalanması için operasyonlar sürüyor.