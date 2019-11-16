CHP’nin proje ve hizmete alerjisi Ekrem İmamoğlu’nda nüksetti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Tesisi Temel Atmama töreni tarihe bir utanç karesi olarak geçerken CHP'nin 70 yıldır yerinde saymaya devam etmesi hizmetten kaçması vatan toprağına dikilecek fidana bile bahane bulması CHP'nin içleracısı halini gözler önüne serdi.

CHP'nin proje ve hizmete alerjisi İstanbul'un geleceği için kritik bir projeyi 'temel atmama töreni' ile iptal eden Ekrem İmamoğlu'nda nüksetti. İmamoğlu iptal etse de Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek. Günümüzde İmamoğlu ile tekrarlanan CHP'nin tarihi projelere muhalefeti ve ülke-şehirlerin geleceğine ilişkin öngörüsüzlüğü geçmişte kara mizah örneklerle dolu. İşte örnekler:



UÇAK MI İNDİRECEKSİNİZ?

Yeni Şafak'ın haberine göre, 1957 seçimlerinden sonra İstanbul'da imar çalışmalarına ağırlık veren dönemin başbakanı Adnan Menderes, bugün İstanbul trafiğine nefes aldıran cadde ve bulvarlara yoğunlaştı. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Edirne Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi'nin genişliğine "Uçak mı indireceksiniz?" diye karşı çıktı. Menderes, söz konusu düzenlemeleri hayata geçirmemiş olsa bugün İstanbul trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktı.