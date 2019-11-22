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Başkan Erdoğan bugün ’de

Başkan Erdoğan bugün İzmir’de
Giriş Tarihi: 22.11.2019

Başkan bugün 'e gelecek. İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, saat 12.00'de Kampüsü girişine inşa edilen 'nin açılışı yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir'e gelecek. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, saat 12.00'de Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı yapacak. Erdoğan, açılışın ardından da saat 14.00'te AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Erdoğan'ın İzmir programı kapsamında yapımı devam eden Kuzey Ege Otoyolu'nu incelemesi ve Kiraz'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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