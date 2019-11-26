Külliye'de düzenlenen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programında konuşan Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ahlak cinsiyetten bağımsızdır. Ahirette kimsenin cinsiyeti hafifletici sebep olmayacaktır” dedi.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada kadın cinayetleri haberlerinde faillerin kıskançlık, namus, boşanmayı istememe gibi nedenleri öne sürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Ahlak cinsiyetten bağımsızdır. Başkasının ahlakından sorumlu olmak kimsenin görevi değildir. Kaba kuvvet erkek olmanın unsurlarından biri olarak görülüyor. Kuran-ı Kerim erkeklere değil tüm insanlığa indirilmiş bir kitaptır. Ahiret gününde kimsenin cinsiyeti hafifletici bir sebep olarak görülmeyecektir" dedi. SON dönemde toplumda kadına yönelik şiddetin hızla arttığına dair bir algı oluştuğuna da dikkat çeken Erdoğan, "Bu algı bizi karamsarlığa sürüklüyor. Rakamlar ortada, artık kadınlar devletin ilgili yerlerine başvurarak haklarını arıyorlar.



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Eskiden kadınlar şiddet görüklerini belirlemek için kurum kurum gezerlerdi şimdi ise 6284 sayılı kanun ile sadece şikayet ile kendilerini koruma tedbiri aldırıyorlar. Umuyorum ki hiçbir kadın birgün korku terörü yaşamayacak. Ancak bu noktada medya dilinin ne kadar önemli olduğunu atlamayalım. Film ve dizilerde terör, cinsel şiddet karakterlerinin evcilleştirildiğine şahit oluyoruz. Geçmişte yaşanan üzüntüler meşru hale getiriliyor. Medya dilinin şiddeti özendirmemesi gerekiyor" diye konuştu.