‘Bana iftira atanı bulun!’

CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrulamak suretiyle başrolüne geçtiği "Beştepe'ye giden CHP'li" iftirası sonrasında açıklamalarını dün de sürdürdü.

CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrulamak suretiyle başrolüne geçtiği "Beştepe'ye giden CHP'li" iftirası sonrasında açıklamalarını dün de sürdürdü. Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine iftira atıldığını ve kumpas kurulduğunu söyleyen İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. CHP yönetiminin şimdi yapması gereken partimizin içinde bana iftira atan o kişiyi bulup cezalandırmaktır. Eğer CHP, o kişiyi bulmazsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmamalı" ifadelerini kullandı.