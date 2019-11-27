Kaynanadan geline ‘azmettirdin’ davası

İzmir'de düğün gününün sabahı eniştesi Tugay Keser'i silahla vurup öldüren Necati G'nin kız kardeşi Seren G. ile işbirliği yapıp, azmettirici olduğunu öne süren Keser'in annesi Canan Arıcakum, avukatı Metin İnan aracılığı ile gelini hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de düğün gününün sabahı eniştesi Tugay Keser'i silahla vurup öldüren Necati G'nin kız kardeşi Seren G. ile işbirliği yapıp, azmettirici olduğunu öne süren Keser'in annesi Canan Arıcakum, avukatı Metin İnan aracılığı ile gelini hakkında suç duyurusunda bulundu. Geleneklere göre oğlunun kına gecesinin ardından, gelinin evine gitmemesi gerektiğini ancak gelinin ısrarı üzerine o evde bulunduğu söyleyen Arıcakum, soruşturmanın genişletilerek gelin Seren G'nin telefon kayıtlarının incelenmesi ve kamu davası açılmasını talep etti. Konak'ın Güneysu Mahallesi'nde 30 Haziran akşamı kına gecesi olan Tugay Keser, düğün sabahı gelin Seren G'nin kardeşi Necati G. tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kurşunla vurulmuştu.

METİN BURMALI