‘Kutuda tutmak için sistem alınmaz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye S-400'leri kullanmama konusunda taahhütte bulunulduğu iddialarıyla ilgili konuştu. "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye S-400'leri kullanmama konusunda taahhütte bulunulduğu iddialarıyla ilgili konuştu. "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok" dedi. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğu için bu sistemi aldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız, böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD'de de söyledi, daha sonra da söyledi. Böyle bir taahhütte de bulunmamız söz konusu değil. bir ülke böyle istedi diye karar değiştirecek ya da karar alacak bir ülke değiliz" değerlendirmesinde bulundu.