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ABD S-400’lerle ilgili teklifleri reddetti

ABD S-400’lerle ilgili teklifleri reddetti
Giriş Tarihi: 28.11.2019

, ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ile yapılan S-400 görüşmeleri hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ile yapılan S-400 görüşmeleri hakkında konuştu.

KABUL ETMEDİLER

Türkiye'nin kendisi üretmediği için hava savunma sistemi ihtiyacını dışardan karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. S-400 ve diğer alımlarımızda hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. Ancak ABD bu teklifimizi kabul etmedi" dedi.

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