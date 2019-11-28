Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. Ne dediğini bilmiyor. Söylediğinin bir önemi yok çünkü o terör hamisi." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. Ne dediğini bilmiyor. Söylediğinin bir önemi yok çünkü o terör hamisi. Merkel'in dediği gibi Türkiye bir NATO ülkesi. Macron müttefiklerinin yanında durmalı" dedi.

MACRON'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Türkiye, terör örgütü YPG konusunda NATO ülkelerinin ikiyüzlü tutumuna tepki göstermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldubittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" şeklinde küstah bir açıklamada bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN NATO AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.