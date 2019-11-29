5 askerimiz şehit oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde PKK’nın havan saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit düşerken, bir acı haber de Hakkari ve Pençe Harekatı bölgesinden geldi. Yıldırım düşmesi sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı

Türkiye dün Akçakale ve Hakkari'den gelen acı haberlerle sarsıldı. Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu tankçı uzman çavuşlar Davut Armağan Keskin (28) ve Şevket Tekin şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.



13 ASKER YARALANDI



Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit oldu, 13 asker de yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un şehit olduğunu bildirdi.



BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK



Bir yıllık evli olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), bugün memleketi Balıkesir'de cuma namazı sonrasında Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.