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Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi

Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi

30.11.2019, 00:21

Başkan , 'nda vatandaşlarla sohbet etti. Zeytinburnuluların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, bir vatandaşın çocuğuyla yakından ilgilendi.

Başkan , Kazlıçeşme'deki Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni ardından 'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

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