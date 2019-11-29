Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla sohbet etti. Zeytinburnuluların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, bir vatandaşın çocuğuyla yakından ilgilendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme'deki Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni ardından Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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