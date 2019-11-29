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Kitap tartışması bir türlü bitmiyor

Kitap tartışması bir türlü bitmiyor
Giriş Tarihi: 29.11.2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , katıldığı canlı yayında İstanbul İl Başkanı 'nu eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında yazılan kitapla ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştirilerin sorulması üzerine İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz Canan hanımla çok keyifli bir çalışma yaptık. Kitap kendisini rahatsız etmiş olabilir. Etmiş zaten twitterdan bunu söylemiş. Bana göre de söylememeliydi. Yani bunu kamuoyu ile paylaşmamalıydı."

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