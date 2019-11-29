Kitap tartışması bir türlü bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında yazılan kitapla ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştirilerin sorulması üzerine İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz Canan hanımla çok keyifli bir çalışma yaptık. Kitap kendisini rahatsız etmiş olabilir. Etmiş zaten twitterdan bunu söylemiş. Bana göre de söylememeliydi. Yani bunu kamuoyu ile paylaşmamalıydı."