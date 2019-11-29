Nifak tohumlarına rıza gösteremeyiz

Başkan Erdoğan, katıldığı Din Şurası’nda İzmir’de Alevi bir vatandaşın evine yönelik provokasyonlara sert tepki gösterdi. Batılı devletlerin bedeller ödeyerek İslam dünyasını bölmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Bu adımları ülkemizi bölmek, parçalamak için atıyorlar. Ama bizim böyle bir problemimiz yok. Kapılara işaret koyanlardan bunun hesabı sorulacak” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 6. Din Şurası kapanış programına katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: İslam dünyasını tehdit eden en önemli sıkıntılardan biri taifecilik fitnesidir. Kişinin mezhebini dinleştirmesi diye tarif edeceğimiz bu fitne Suriye ve Irak'taki olayların etkisiyle en yaygın dönemlerinden birini yaşıyor. Şiilik veya Sünnilik belli çevreler tarafından adeta ayrı bir din gibi yansıtılmaya çalışılıyor.



NİFAK TOHUMLARI EKİLİYOR



Irk, din, mezhep, meşrep farklılıkları öne çıkartılarak Müslümanlar arasındaki fay hatları keskinleştiriliyor. Böylece aynı dine, aynı Peygambere, aynı mukaddes kitaba inanan, her gün 5 vakit aynı kıbleye yönelen kalpler arasına nifak tohumları ekiliyor. Batıda pişirilen, son dönemde ülkemizde ihraç edilmeye çalışılan Ali'siz Alevilik gibi kimi yıkıcı projelerin toplum içinde pohpohlanmasının gerisinde yine bu senaryolar var.



ALMANYA BEDEL ÖDÜYOR



Alman devleti, Ali'siz Aleviliğe çok ciddi bedeller ödemek suretiyle İslam dünyasında özellikle de ülkemizde bölünme tohumlarını ekmek istiyor. Oysa bizim milletimiz Hülefai Raşidin arasında asla ayrım yapmaz. Benim kayınbiraderlerimden birinin adı Hüseyin, birinin adı Hasan, birinin adı Ali'dir. Böyle bir ayrım bizde yok. Çünkü biz Hz. Hüseyin'i de Hz. Hasan'ı da Hz. Ali'yi de sevgili Peygamberimizin en yakınları olarak görür, İslam için verdikleri mücadeleyi bildiğimiz için severiz. Bu millet, Hz. Ebubekir'i, Hz. Ömer'i, Hz. Osman'ı ne kadar severse Ali-ül Murteza Efendimizi de aynı şekilde sever.



HESABI SORULACAK



Son günlerde bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor. Niye? Ülkemizi bölmek, parçalamak için. Türkiye'de böyle bir problem yoktur. Kapılara işaret koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Yakalandıkları zaman hesabı sorulacak. Bu tarz projelerle insanlar arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz. Geçmişte Çorum'da, Maraş'ta yaşadık. Onlarca evladını provokasyonlara kurban vermiş bir millet olarak bu tarz girişimlere karşı uyanık olmalıyız. Bizim için artık 'yüce dinimizi anlatmak için her kapıyı çalma dönemi' başlıyor. Yaralı gönüllere dokunmaz, onları tamir etmezseniz, başkaları zehirli oklarıyla o kalpleri parçalayacaktır. Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır.

'BU MANZARAYI UZAKTAN SEYREDEMEYİZ'



Gençlerin çoğunun Batı menşeli sapkın akımlara karşı savunmasız olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Paylaşmanın yerini bencilliğin, dayanışmanın yerini yıkıcı rekabetin, mahremin yerini teşhirciliğin, tevazunun yerini kibrin, evliliğin yerini gayrımeşru ilişkilerin aldığı zorlu bir dönemdeyiz. Bu manzarayı uzaktan seyretme lüksümüz yoktur. İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız."



"İSLAM'A GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"



İslamın naslarının zaman ve şartlara göre değişmeyeceğini kaydeden Erdoğan, "Kelimei Şehadet, namaz, oruç, hac, zekat bizler için farzdır. Faiz, yalan, zulüm, kibir, iftira, tecessüs, zan, hırsızlık, masumu öldürmek ise yasak olmaya devam edecek. Hangi sebeple olursa olsun, Kuran'ın emirlerini yok saymak veya hükümsüz kılmak bir Müslümana yakışmaz. 'Bana uymuyor, zamana uymuyor, hoşuma gitmiyor' bahanesi ile kimse nasları inkar edemez. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz" diye konuştu.



'PENSİLVANYA BİR PROJEDİR'



"Pensilvanya'daki olay bir projedir" diyen Erdoğan, "Bu proje Türkiye üzerinde oynanan oyunun alameti farikasıdır. Defaatle söylememize rağmen, kolilerce dosya, mahkeme kararına rağmen Amerika hala bu adamı vermiyorsa bunun arkasında neler olduğunu insanların düşünmesi lazım. Her şey çok açık ortada. Sadece charter okullardan FETÖ okullarına 750 milyon dolar para ödeniyor Amerikan Hazinesi'nden" ifadesini kullandı.



TAKSİ DURAĞINA ZİYARET



Başkan Erdoğan, katıldığı Din Şurası'nın ardından Çukurambar'da Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. İkram edilen çayı içen ve simidi yiyen Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.