Provokasyona geçit yok

İzmir Gaziemir’de Alevi bir aileye ait 2 evin duvarına kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp ayrılıkçı yazı yazılması büyük tepki çekti. Olaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her kesimden tepki yağarken, olayla ilgili İzmir’de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlık olarak bu olaya bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek” dedi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü Gaziemir 40 sokak, 137 ve 139 numaralarda yaşanan olay bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 25 yıldır aynı evde oturan Bayram Şenal, sabah uyandığında evinin duvarında kırmızı renkli spreyle 'X' işareti yapılıp yanına da ayrılıkçı bir ifade yazıldığını görünce eşi Güler ve oğlu Eren Şenal'ın oturduğu evin duvarlarını kontrol etti. Orada da aynı yazıları gören Bayram Şenal, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, ailenin ifadesini alarak yazıların üstünü siyah renkli spreyle kapattı. Bayram Şenal, bir buçuk ay önce evlerine yol ve su bağlatılması için Gaziemir Belediyesi'ne başvurduklarını ancak bu sırada Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz ile kavga ettiklerini anlattı.



AİLE, YENİ ASIR'A KONUŞTU



Yeni Asır'a konuşan Bayram Şenal, "Çok üzgünüz. Biz bu toplumun öz evlatlarıyız. Vatani görevimizi yaptık. Bizi böyle ayrıştıranların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. "Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ile kavga ettik ama o yaptı diyemem. Kimseyi hedef gösteremem" diyen Şenal, "Bize destek veren tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" dedi. Annesiyle birlikte oturdukları eve de aynı yazıların yazıldığını belirten Eren Şenal ise, "En büyük sorunumuz yol ve su. Buranın arsa tapusu ve yapı kayıt belgesi var. Kaçak bir binada oturmuyoruz. İmar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi aldık. Belediye Başkan Yardımcısı bize burayı elimden olsa yaptırmazdım dedi" diye konuştu. Pirha.net isimli haber sitesinde konu ile ilgili olarak belediye başkan yardımcısına yönelik iddialara yazılı yanıt veren belediye ise açıklamasında, "İddianın sahibi aile, belediyemizden birtakım taleplerde bulunmuş, talepleri kabul görmemiştir. Bu durumun ardından vatandaşımızın evinde yaşadığı olumsuz durum ile ilgili başkan yardımcımızın suçlanması, akıl ve mantık ile açıklanamaz" ifadeleri kullanıldı





BEDELİNİ ÖDEYECEKLER



İzmir'deki temasları sırasında olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. Bakanlık olarak bu olaya bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faali meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz" dedi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Emniyetin yaptığı çalışmada yazının mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, "Bu bir mezhep çatışması değildir. İzmir'de böyle bir olayın yaşanmasına kolluk kuvvetleri asla izin vermez. Bunu yapan şahıs en kısa zamanda yakalanacak ve gereken yapılacaktır" diye konuştu.



MEZHEP ÇATIŞMASI ÇIKARMAK İSTİYORLAR



Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, "25-30 yıl önce ülkemizde barış gönüllüleri diye gezenler Türkiye'de bütün o hassas noktalarını tespit edip döndüler. Bunlar zamanı geldiğinde düğmeye basılıp oynanıyor. Son kartları olan laik-antilaik oyunu da tutmayınca başa döndüler. Mezhepçiliği kışkırtmak istiyorlar. Şu ana kadar Türkiye hariç diğer yerlerde karşılık buldu hala da buluyor. Bunların oyununa gelmemek lazım" dedi.

TOLGA TEKİN