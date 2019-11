“Artık tuzakları bozan Türkiye var”

Başkan Erdoğan, “Engellere takılıp kalmak yerine, onları bertaraf edecek bir anlayışı ve iradeyi her alanda yerleştirdik. Artık kendisine güvenen, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükyalı'daki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik tehdit kriterlerinin değiştiğine dikkat çekti.



YENİ BAŞLANGIÇ NOKTASI



Erdoğan şöyle konuştu:

"Geçmişte ülkemiz için çok büyük kriz, sıkıntı, sorun kaynağı olan nice mesele, artık rutin gündemin bir parçası olmanın ötesine geçemiyor. Yaşadığımız her tecrübe, ülkemizin önündeki bir engeli daha aşacak formüller geliştirip hayata geçirmemize vesile oluyor. Engellere takılıp kalmak yerine, onları bertaraf edecek bir anlayışı ve iradeyi her alanda yerleştirdik. Kazandığımız her başarı, bir sonraki hedefe ulaşma kararlılığımızı daha da perçinliyor. Artık kendisine güvenen, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz bu seviye, bizden sonraki nesiller için yeni başlangıç noktası olacak."



TÜM DOSTLARIN UMUDU



"Biz Türkiye'yi 230 milyar dolar millî gelirden, 36 milyar dolar ihracattan, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, ticaretiyle adeta tel tel dökülen bir yerden almıştık" diye konuşan Erdoğan "İşte böyle bir ülkeden, bugün bölgesinde ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik ve dünyada adeta parmakla gösterilen, kendi vatandaşları yanında tüm dostlarının umudu hâline dönüşmüş bir Türkiye'ye ulaştık" dedi.



HAZIM SORUNU VAR



"Biz Türkiye'yi gayrıdan ümit beklemek yerine, kendi gücü ve inancıyla yoluna devam eden bir ülke hâline getirdik" diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin başarı çıtasını yükseltmesinin aynı zamanda mücadele cephelerini de genişlettiğini, Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanları giderek arttırdığını kaydetti. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığın son örneğinin NATO tartışmalarında yaşandığını ifade ederek, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde bu konuya ilişkin değerlendirmelerini dile getireceğini vurguladı.

'ÖNCE SEN BEYİN ÖLÜMÜNÜ KONTROL ETTİR'



Başkan Erdoğan, "Hiç risk almadan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biri. Ne diyor? 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir'. Sayın Macron, Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da aynını söyleyeceğim, önce sen beyin ölümünü kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır" diye konuştu. Fransa'nın, NATO'nun vecibelerini yerine getirmediğine, ödemesi gereken parayı ödemediğine dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir oldubittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor" diye konuştu.



SENİN SURİYE'DE NE İŞİN VAR?



Türkıye'nin Libya'nın resmî yönetimiyle Akdeniz'de ortak iş birliğine yönelik anlaşma imzaladığının altını çizen Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne diyeceksin? Kimse sana bakmıyor, henüz daha acemiliğin var, bunları gider, bunu gidermeden bu işler olmayacak. Suriye'den ülkemize yönelen tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları, herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanı'na da defalarca anlattım ama anlamıyor. İnanın çok tecrübesiz. Terörle mücadele bilmiyor, onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti, istila etti. Niye çözemiyorsun? Çözseydin. Hâlbuki ülkemizin bu konudaki haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp, en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan, Fransa'nın ta kendisidir. Senin Suriye'de ne işin var?"



"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ"



Başkan Erdoğan, Türkiye olmasa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağını, Türkiye'nin mücadele ettiği tehditlerin doğrudan Avrupa'ya yöneleceğini belirterek, "Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse, Avrupa'nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır" uyarısında bulundu.



ARNAVUTLUK'A KONUT YARDIMI



Başkan Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem felaketini dile getirerek, Türkiye olarak bu ülkeye 500 konut yapma kararı aldıklarını, en kısa zamanda TOKİ aracılığıyla konutların yapımına başlamak istediklerini bildirdi. Depremin hemen ardından Türkiye'nin yardımlarının Arnavutluk'a ulaştırıldığını açıklayan Erdoğan, "Bizim bir kardeşlik hukukumuz var. Birilerini beklemeyeceğiz. Orada şu anda kargo uçaklarımız, TIR'larımız çadırları kurduysa en kısa zamanda konutlarımızı yapacağız. Bu kış mevsiminde zorda kalanlara, darda kalanlara özellikle yardım elimizi uzatacağız" dedi.