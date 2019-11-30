Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Dene Yap Atölyesi açılış törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Dene Yap Atölyesi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin eğitim kalitesi, yetiştirdiği nice başarılı öğrencileriyle İstanbul'un önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, eğitim ihtiyaçları ve anlayışının hızla değiştiğini belirterek, "Bugün çocuklarımız bilgiyi sadece tekrar eden değil, hayatın içinde bizatihi uygulamaya koyabilen bireyler olarak yetişiyorlar. Dolayısıyla öğrendiklerini yorumlama, geliştirme ve değer katma kabiliyetleri artıyor. Etraflarında gördükleri sorunlara bilgileriyle çözüm üretebiliyorlar. Çünkü bilgi deneyimle birleşiyor. Bugün açtığımız dene-yap atölyesi, tam olarak bu amaca hizmet edecektir" dedi.