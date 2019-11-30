Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz" dedi.



DAHA ÖNCE DE YAPTILAR



Özdemir, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin İmam Hüseyin Cemevi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de son günlerde bazı İslam düşmanlarının birliğe, bütünlüğe kastettiğini belirten Özdemir, aynı odakların geçen yıllarda Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve İstanbul Sarıgazi'de de Aleviler üzerinden kirli emellerini hayata geçirmek istediklerini ancak Türk toplumunun sağduyusu sayesinde oyunların bozulduğunu vurguladı.



EMELLERİNE ULAŞAMAZLAR



Özdemir şunları söyledi:

"Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon, emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz. Bu bahsettiğimiz bazı odaklar, asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde emellerine ulaşamayacaklar."



KARALAMA KAMPANYASI



Son yıllarda hükümete, devlete ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı özellikle Avrupa'nın bir karalama kampanyası başlattığını aktaran Özdemir, bu kirli ellerin Türkiye'deki maşalarının, birtakım olaylarla tekrar gündeme gelmeye çalıştığını söyledi



BAKAN GÜL: O EV HEPİMİZİN



Alevi ailenin evinin duvarına ayrılıkçı yazı yazılmasını değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gaziemir'deki yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği eylem ve bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon kardeştir, o ev hepimizin evidir" dedi.



'GAZİEMİR HALKI BU ÇİRKİN EYLEMLERE İZİN VERMEYECEK'



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili açıklama yaptı. MİT Başkanlığı'nın devrede olduğunu belirten Arda, "Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışılıyor. Failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayla ilgimizin olmadığı ortaya çıkacaktır. Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermeyecektir" dedi.