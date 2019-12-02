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Başkan Erdoğan'dan down sendromlu judocular ve 'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan down sendromlu judocular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'a tebrik

02.12.2019, 19:52

Başkan , 'nda kazanan milli sporcular ve 'ı kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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