Bornova fark yarattı

İZMİR'DEKİ beledeyilerin neredeyse tamamına yakını kullandığı çöp kamyonu ve iş makinelerini kiralarken Bornova Belediyesi farklı bir yol izledi. Belediye, daha önce özel firmalardan ihale yoluyla kiraladığı 68 çöp kamyonu ile iş makinesini 31 milyon lira ödeyerek satın aldı.

İZMİR'DEKİ beledeyilerin neredeyse tamamına yakını kullandığı çöp kamyonu ve iş makinelerini kiralarken Bornova Belediyesi farklı bir yol izledi. Belediye, daha önce özel firmalardan ihale yoluyla kiraladığı 68 çöp kamyonu ile iş makinesini 31 milyon lira ödeyerek satın aldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete alınan 68 yeni araç ve iş makinesi, şu an ilçede aktif şekilde kullanılıyor.

KİRALAMA RANTABL DEĞİL

Kiralama yönteminin rantabl olmadığını bu nedenle satın alma yoluna gittiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Tamamı 2019 model, 68 yeni araç belediyenin öz varlığı oldu. 31 milyon TL'ye satın aldığımız ve en az 10 yıl kullanacağımız araçlar ile ödeyeceğimiz 200 milyona yakın kiradan kurtulduk" dedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren araç ve iş makineleri sayesinde ilçe sokaklarının daha hızlı temizlendiğini, çöplerin de hızla toplandığını belirten İduğ, "En az 10 yıl kullanabileceğimiz araçlarımız ile Bornova'nın dört bir yanında hizmet üretiyoruz" diye konuştu.



BAŞKAN TUNÇ SOYER: ÖRNEK OLSUN

BORNOVA'YA alınan araçların hizmete alım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu girişimi ve iradesi nedeniyle Mustafa Başkan'ı bütün kalbimle kutluyorum. Umarım bu iş örnek olur ve tüm belediye başkanları bu yönde iradelerini koyarlar" demişti.