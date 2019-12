Güzelbahçe’de go-kart tartışması

İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman’ın Yelki’de karting pisti için kiraladığı 54 dönümlük arazi tartışmaları beraberinde getirdi. Belediye Üçüncü Derece SİT Alanı’nda bulunan ve imar planında tarım arazisi olarak geçen bölgenin zeytinlik olduğunu savunurken, Yaman ise, “1996’dan beri eğitim pisti olarak kullanılan arazide bu proje için bir zeytin ağacı bile kesilmedi” diye konuştu

Motor sporlarının temeli olan karting sporunda, yurtiçi ve dışında birçok şampiyonluğu olan İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, yıllardır hayalini kurduğu karting pisti projesini, 2017 yılında Güzelbahçe Yelki Mahallesi'ndeki 54 dönümlük araziyi 10 yıllığına kiralayarak hayata geçirdi.



Yaman, pist için önce Güzelbahçe Belediyesi'ne başvurdu ancak yetkililer arazinin sit alanında kaldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuran Yaman, "Doğal SİT alanlarında planlama yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaydı. Biz de vaziyet planı dahil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan tüm evrakları aldık. Tarım İl Müdürlüğü'nden de 'Tarım alanı dışında kullanılabilir' belgesi aldık. Bu başvuruların birçoğunu da Güzelbahçe Belediyesi aracılığıyla yaptık. 39 farklı kurum olumlu görüş verdi. Ama bazı hatırlı kişiler bizi kara propaganda yaparak yıldırmaya çalıştı. Şu an bakanlık planımızı onaylayıp askıya çıkardı" diye konuştu.



HİÇ AĞAÇ KESİLMEDİ

Pistin tek bir zeytin ağacına zarar gelmeyecek şekilde konumlandırıldığını, vaziyet planlarında da asfalt atılacağının yazdığını ancak 1 yıl süren evrak işlemleri sırasında bir tane zabıta memurunun gelip kendilerine bir şey demediğini ifade eden Yaman, "İnsanlar yanlış bilgilendiriliyor. Buraya driftçiler ya da madde bağımlıları değil, sporcular gelecek. Çocuklar sürüş eğitimi alacak. Bir F-16 uçağı kalkışta 110-120 desibel ses üretirken, bizim araçlarımız 70-80 desibel ses üretiyor. Ayrıca ses duvarı olacağı için bu bile duyulmayacak. Çevre kirliliği açısından da Güzelbahçe'nin her gün 240 bin aracın geçtiği otobanda her bir otomobil atmosfere 8 kg egzoz emisyon gazı yayıyor ancak bizim tek bir aracımız 40 gram yani diğer araçların 30'da biri kadar emisyon üretiyor. Ben buraya her şeyi ile kefilim" dedi.



İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, karting pisti yapmak için 10 yıllığına kiraladığı Yelki'deki arazinin belediye tarafından haksız gerekçelerle mühürlendiğini öne sürdü.

MÜHÜR VURDULAR

Alan ile ilgili sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olmasına karşın Güzelbahçe Belediyesi'nin imar planı olmayan bir yere imar planı varmış gibi uygulama yaptığının altını çizen Yaman, "Araziye moloz dökülüyor bahanesi ile haber vermeden kapıya mühür vurdular sonra da bizi mührü kırmakla suçladılar. Çevreye duyarlı olduklarını söyleyenler 1. Derece SİT Alanı'nda 28 yıl boyunca ruhsatsız olarak inşa edilen go-kart sahamızın bitişiğindeki siteye neden ses çıkarmadı ve 3 kez yıkım emri olmasına rağmen hiç dokunmadı?" diye konuştu.



BAŞKAN İNCE: PLANA İTİRAZ EDECEĞİZ

GÜZELBAHÇE Belediye Başkanı Mustafa İnce, söz konusu alanın zeytinlik ve tamamen doğal karakteri korunacak, 1. Dereceden 3. Derece SİT'e dönüştüğünü söyledi. Askıya çıkan planlara itiraz edeceklerini söyleyen İnce, "Genel olarak karşıyız ama doğru dürüst bir plan yapıldı mı? Bir bölgeyi imara açıyorsanız yüzde 45 kamusal alan bırakırsınız. Yollar olur, sosyal tesis, spor alanları olur. Hiç zayiat vermeden vatandaşa plan yapılmış. Otopark alanı bile düşünülmemiş, bölgede zeytincilik faaliyetlerinin sürdüğü düşünülmemiş. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nin 'Eurovelo' diye Bisiklet Kamping Gençlik Merkezi Projesi var. Bunların hiçbiri düşünülmeden plan yapılmış. Biz askıdaki plana itiraz edeceğiz. İtirazlarımızın kabul olmaması durumunda hukuksal yolu tercih edeceğiz. İzmir'de bir yarış pistine ihtiyaç olabilir ama bu alan en yanlış yerdir. Buradaki asfalt dökme girişimini fiili olarak engellediğimiz gibi, hukuksal olarak da mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

METİN BURMALI