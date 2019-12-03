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'den 4'lü zirve açıklaması

İngiltere'den 4'lü zirve açıklaması

03.12.2019, 21:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,22:25

’den 4’lü zirvesine ilişkin, “Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde” açıklaması yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve yaklaşık 50 dakika sürdü.

Zirveden sonra kısa bir açıklama yapan Erdoğan "Gayet iyi geçti." ifadelerini kullandı. Merkel de "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Londra'da 4'lü Suriye zirvesi sonrası ilk açıklama: Gayet iyi geçti

"LİDERLER GÖRÜŞ BİRLİĞİNDE"
Görüşmeye ilişkin İngiltere'den de açıklama geldi. İngiltere'den yapılan açıklama şu şekilde: "Liderler Suriye'de İdlib dahil sivillere saldırıların durdurulması için görüş birliğinde"

Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Londra'da 4'lü zirve sona erdi!

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