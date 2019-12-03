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’nın annesi hayatını kaybetti

Murat Bardakçı’nın annesi Nemika Bağ hayatını kaybetti

03.12.2019, 11:17

Tarihçi yazar ’nın annesi hayatını kaybetti. 93 yaşında hayata gözlerini yuman Nemika Bağ’ın cenazesine ilişkin detaylar henüz netleşmedi.

Tarihçi yazar Murat Bardakçı'nın annesi Nemika Hanım, dün akşam saat 19.30 sıralarında, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

DEFİN YERİ AİLENİN KARARINDAN SONRA NETLEŞECEK

Nemika Hanım'ın cenazesine ve nereye defnedileceğine ilişkin detaylar, ailenin kararından sonra netleşecek.

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