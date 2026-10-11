Haberler İzmir İzmir’de iki ilçe arasında yeni ulaşım koridoru İzmir’de iki ilçe arasında yeni ulaşım koridoru İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ile Karşıyaka arasındaki ulaşımı güçlendirmek amacıyla yaklaşık 950 metre uzunluğunda yeni bir yol yapıyor. Mavişehir İZBAN İstasyonu yakınında sonlanan 1671 Sokak’ı Anadolu Caddesi’ne bağlayacak proje kapsamında iki yeni köprü inşa edilecek. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ile Karşıyaka arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek yaklaşık 950 metrelik yeni bir arter oluşturuyor. Mavişehir İZBAN İstasyonu'nun kuzeyinde sonlanan 1671 Sokak, iki yeni köprüyle Çiğli Anadolu Caddesi'ne bağlanacak. Yeni güzergâh, iki ilçe arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşturacak.





İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım bağlantılarını güçlendirecek yeni güzergâhlar oluşturuyor. Bu kapsamda Çiğli'de, Bostanlı İtfaiye Grup Amirliği'nin güneyinden geçen 1671 Sokak'ın Anadolu Caddesi'ne uzatılması için çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 950 metre uzunluğundaki yeni yol, Karşıyaka sınırlarındaki Mavişehir İZBAN İstasyonu'nun kuzeyinde sonlanan mevcut 1671 Sokak'ı Çiğli Anadolu Caddesi'ne bağlayacak. Böylece Çiğli ile Karşıyaka arasında doğrudan yeni bir ulaşım arteri oluşturulacak. Güzergâhın mevcut ulaşım ağına entegre edilmesiyle iki ilçe arasındaki ulaşım seçeneklerinin artırılması ve bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.