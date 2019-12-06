Açılır kapanır alanda sigara içmeye yasak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açılır kapanır tavanların artık 'kapalı alan’ olarak tanımlanacağı yeni bir yönetmelik değişikliği yapılacak. Üstü tamamen açık olmayan alanlarda sigara içmek yasaklanacak” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ürünlerinin kullanıldığı tavanı açılır kapanır alanların artık 'kapalı alan' olarak kabul edileceğini, yönetmelikle bu tanımlarının yeniden belirleneceğini bildirdi. Koca, uygulamaya geçirilen düz paket uygulamasına ilişkin, Özbekistan temaslarında ziyaret ettiği Semerkand'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İÇMEYEN ARKAYA...

Tütünle mücadeleyi kesintisiz sürdürmek istediklerini vurgulayan Koca, "Vatandaşımızın temiz hava hakkını güvence altına almak gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede bugün de gündeme giren tek paket uygulamasıyla markanın yüzde 5'i geçmediği ve cazibenin özellikle devre dışı kaldığı tek paket uygulamasına geçilmiş oldu" dedi. Sigara yasağında kapalı açık alan tanımının da düzenleneceğini söyleyen Koca, "Tavanı açılır, kapanır sistemlerin çok istismar edildiğini ve kapalı alan olarak kullanıldığını görüyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki haftalar bir düzenlememiz olacak. Açık alanın daha net tanımlandığı 'açılır kapanır' tarzında olmadığı ve vatandaşın yüzde 70'inin sigarasız, dumansız ortamı aradığı bir ortamda genelde arka taraflara yönlendirildiğini, önde daha manzaralı yerlerin sigara içen kesime ayrıldığını görüyoruz. Bunu daha net ayrıştıran açık alanı tanımlayan açılır- kapanır tavanların da kapalı alan olarak tanımlandığını gösteren bir yönetmelik düzenlemesi önümüzdeki haftalarda yapılacak" diye konuştu. Tütün kullanımının erkeklerde yüzde 41'den 44'e yükseldiğinin altını çizen Koca, kadınlarda ise bu oranın yüzde 13'ten yüzde 19'a çıktığını, kadınlardaki artış oranının erkeklerden daha fazla olduğunu bildirdi. Gençlerde tütün kullanımında düşüş yaşandığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

KADINLARDA ARTIŞ

"Denetimler azaldıkça kullanım artıyor. Açılır kapanır tavan alanların yeniden tanımlanmasıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştırarak tek tip uygulamayla mücadelemizi daha yoğun şekilde devam ettirmek istiyoruz. Sigaranın zararlarını her geçen gün itici, bilinç altında tiksindirici bir yaklaşımı da bir bilinci de geliştirmek istiyoruz."