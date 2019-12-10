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Etimesgut davasında darbecilere ceza yağdı

Etimesgut davasında darbecilere ceza yağdı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'NÜN darbe girişiminde 'ndaki eylemlere ilişkin davada temyiz incelemesi tamamlandı.Yargıtay 16. , Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbeci general 'yi karşılayanların ve 'de yaralanan Terzi'yi helikopterle 'ya götürenlerin de arasında bulunduğu 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış cezasını onadı.

FETÖ'NÜN darbe girişiminde Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbeci general Semih Terzi'yi karşılayanların ve ÖKK'de yaralanan Terzi'yi helikopterle GATA'ya götürenlerin de arasında bulunduğu 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Pilotların da arasında yer aldığı 6 sanığa verilen müebbet hapis cezaları da uygun bulundu.
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