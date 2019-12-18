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'den tutuklanan Burak Oğuz'un yerine Can görevlendirildi

FETÖ'den tutuklanan Burak Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Can görevlendirildi

18.12.2019, 09:13

Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne () üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başkanı 'un yerine, 'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Oğuz'un Anayasanın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 16 Aralık'ta ifade vermiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlanmıştı.

AA

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı
Kılıçdaroğlu FETÖ'cü olduğunu biliyordu

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