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Rumların ihlalleri Raporu’nda

Rumların ihlalleri BM Raporu’nda
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Uluslararası hukukla bağdaşmayacak haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kaptanlara yaptığı kötü muamele, Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani/Küçültücü Muamele ve Cezanın Önlenmesi Komitesi'nce BM İzleme Raporu'na alındı. KIBRIS Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs başvurusuyla sunulan delillerle, KKTC limanlarını kullanan ve takiben Rum limanlarına giriş yapmak isteyen tüm kaptanların tehdit edildiği, özellikle Türk kaptanların tutuklanıp çevirmen, avukat temini gibi temel insan haklarından mahrum bırakıldığı belgelendi.

■ BETÜL USTA
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