Bıyık, FETÖ’nün operasyonel timinde çıktı

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvetle suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, FETÖ'nün kilit ismi çıktı.

CHP'LI eski milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvetle suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, FETÖ'nün kilit ismi çıktı.



MALİ YAPILANMADA



3 Kasım 2015 tarihinde Türkiye'den yurtdışına kaçtığı belirlenen ve yurt dışı çıkış kayıtlarında Bıyık'ın, bir dönemde FETÖ'nün Türkiye'deki eğitim imamı olarak bilinen firari sanıklardan Cemil Koca ile birilikte sehayat ettiği belirlendi. FETÖ'ye müzahir HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı belirtilen Bıyık'ın, örgütün mali yapılanmasında faaliyet gösterdiği Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imam olduğu biliniyor. RAHMI Bıyık'ın ATO Meclis Üyesi olduğu, Ankara'nın en değerli yerlerinden inşaatlar yaptığı ve mal varlığının tamamen paralel yapının kontrolünde olduğu belirtiliyor. FETÖ Çatı Davasında yargılanan firari sanıklar arasında bulunan Rahmi Bıyık hakkında yakalama bulunuyor. Bıyık, İçişleri Bakanlığı "Terörden Arananlar" listesinde "Gri" kategoride yer alıyor. Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu



CHP SKANDALI ÖRTMEK İSTİYOR



CHP'de, Sinan Aygün'ün açıklamalarıyla ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalı büyürken, Aygün'den gelen açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun skandaldan haberinin olduğunu gösterdi. Bu olay, gözlerin Kılıçdaroğlu'nun partideki benzer krizlerde izlediği tutuma çevrilmesine yol açtı. Aygün ve Yavaş arasındaki skandal öncesinde CHP, asansör rantı skandalıyla sarsılmış, Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un adının karıştığı iddialarla ilgili CHP liderinin yine iddialardan haberinin olduğu ortaya çıkmıştı. Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ise genel merkezin Yavaş'tan yana tavır izlediğini gözler önüne serdi

EVRİN GÜVENDİK/ YÜKSEL TEMEL